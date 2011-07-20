Держзамовлення урізали, щоб вступ до ВНЗ не був легким?

Зменшення державного замовлення пов’язане з забезпеченням якісного відбору абітурієнтів у ВНЗ. Про це сьогодні під час круглого столу повідомив заступник директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Микола ФОМЕНКО, повідомляє кореспондент УНІАН.

«Щоб не склалося враження, що вступити до вишів цього року легко, ми скоротили державне замовлення. - сказав М. ФОМЕНКО. – На економічні спеціальності держзамовлення зменшене на 44%, на напрямки підготовки «менеджмент» – на 45%, на напрям підготовки «право» державне замовлення зменшене на денну форму навчання на 21%, а на заочну – на 35%, на педагогічні спеціальності бюджет зменшений на 10%, на технічні спеціальності відбулося скорочення у межах 5-6%, а на гуманітарні – близько 20%. Ми розуміємо, що технічні, природничі, високотехнологічні спеціальності є актуальними для держави, тому ми намагалися максимально зберегти державне замовлення».

Він також додав, що за прогнозами Міносвіти, цього року вступлять на бюджетну форму навчання вступлять 39,1% випускників шкіл.

Представник Національного технічного університету України “КПІ” Володимир ТИМОФЄЄВ переконаний, що «зменшувати фінансування треба починати не з КПІ. Ми маємо бути в цій черзі останніми. Зараз йде формування бюджету, і КПІ там окремим рядком позначений. Я думаю, що вже в вересні буде відомо, чого нам чекати на наступний рік. Цьогоріч державне замовлення в КПІ скорочено на 40% на гуманітарні напрямки, яких небагато, і на 15% на інформаційні технології, природничі напрямки».

Водночас у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка та Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова розподілом держзамовлення задоволені.

«Ми отримали стовідсотково те держзамовлення, яке ми планували отримати», – зазначив проректор КНУ ім. Т. Шевченка Володимир БУГРОВ.

«Нам скоротили на 10% держзамовлення на ті спеціальності, які не є профільними для педагогічного університету, але для нас це – зайва копійка, бо наш авторитет настільки високий, що до нас підуть незалежно від того, є держзамовлення чи немає,» – резюмував перший проректор Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова Володимир БЕХ.