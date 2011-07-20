У Міносвіти отримали 4 звернення щодо «якихось зловживань»

До Міністерства освіти і науки, молоді та спорту надійшло “всього чотири звернення, у яких говориться про факти якихось дій чи зловживань” під час вступної кампанії, повідомив під час круглого столу у редакції газети «Известия в Украине» начальник відділу моніторингу вищої освіти міністерства Микола ФОМЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, загалом на консультативний телефон (486-20-37) станом на сьогодні надійшло майже 1000 звернень, але практично усі вони мали консультативний характер.

М.ФОМЕНКО висловив переконання, що цьогорічна вступна кампанія “пройде спокійно”.

Порівнюючи нинішню кампанію з 2010 роком, він зазначив, що “подання документів проходить спокійно, майже немає черг”. За його словами, станом на 19 липня подано більше 633 тисяч заяв.

Як наголосив М.ФОМЕНКО, Міносвіти «зроблено все для того, щоб вступна кампанія була доступна, щоб вона була прозора і зрозуміла».

За його словами, «фактично наступного тижні завершується прийом документів». «Перший рейтинговий список буде оголошений до 11-ї години ранку 1 серпня, другий список буде оголошено до 11-ї ранку 6 серпня і третій буде оголошено до 11-ї години 8 серпня”, - сказав М.ФОМЕНКО.

Він також повідомив, що “державне замовлення для України скорочено на 20% на програму бакалавра. Це замовлення на бакаврську програму становить 106 тисяч 400 місць на прийом”. Як пояснив М.ФОМЕНКО, “ми на це пішли виключно заради того, щоб забезпечити якісний відбір вступників на навчання”.

Як зауважив М.ФОМЕНКО, “на економічні напрями підготовки державне замовлення зменшено на 44%, на напрямки підготовки «менеджмент» - на 45%, на напрям підготовки «право» на денну форму навчання - на 21%, на заочну форму - на 35%, а на педагогічні спеціальності - близько 10%”.

“Головним чином на гуманітарні напрями підготовки держзамовлення скорочено на 20%, на технічні напрями - трошки менше, бо ми розуміємо, що це є напрями загальнодержавного значення”, - сказав М.ФОМЕНКО.