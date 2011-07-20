У Львові іноземним студентам покажуть фільми Довженка

Сьогодні у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулося урочисте відкриття ІV Міжнародної літньої школи «Українська мова та країнознавство», в якій навчатимуться учасники з Німеччини, Канади, Франції, Польщі, Греції, Південної Кореї та інших країн. Як повідомили УНІАН у прес-центрі ЛНУ ім. І. Франка, міжнародна школа, яку проводить Центр україністики, триватиме до 9 серпня 2011 року.

«Міжнародна літня школа має на меті показати вам, якою є Україна, якими є українці», - зазначив у вступному слові ректор ЛНУ ім. І. Франка Іван Вакарчук, побажавши учасникам школи гарних вражень, цікавих екскурсій і доброї науки.

Програма Міжнародної літньої школи включає: інтенсивний мовний курс, культурологічний курс (лекції з української літератури, мови, круглі столи, дискусії на суспільно-політичні та культурологічні теми) та країнознавчі мандрівки (Львів, Жовква, Крехів, Коломия).

Новинкою цьогорічної школи буде вечірній показ фільмів, упродовж якого організатори пропонують до перегляду й обговорення учасникам школи фільми культових українських режисерів («Земля» О. Довженка, «Тіні забутих предків» С. Параджанова, «Криниця для спраглих» Ю. Іллєнка).

Довідка. Львівська обласна громадська організація «Центр україністики» була створена 2008 року з ініціативи ректора ЛНУ ім. І. Франка Івана Вакарчука, зусиллями деканату та викладачів філологічного факультету. Організація має на меті популяризувати та розширювати знання про Україну й українську мову в світі.