Завкафедри Львівського вишу "допомагав" вступити за 750 євро

Під час одержання хабара затримано завідувача кафедри одного з вищих навчальних закладів Дрогобича Львівської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, Дрогобицькою міжрайонною прокуратурою за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, поєднане з вимаганням) порушено кримінальну справу.

З’ясовано, що підозрюваний, будучи головою предметної екзаменаційної комісії для проведення вступного випробовування, вимагав та одержав від хабар в розмірі 750 євро за сприяння у вступі на заочну форму навчання.