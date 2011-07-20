Завкафедри Львівського вишу "допомагав" вступити за 750 євро
11:58, 20 липня 2011Освіта
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Порушено кримінальну справу
Під час одержання хабара затримано завідувача кафедри одного з вищих навчальних закладів Дрогобича Львівської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, Дрогобицькою міжрайонною прокуратурою за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, поєднане з вимаганням) порушено кримінальну справу.
З’ясовано, що підозрюваний, будучи головою предметної екзаменаційної комісії для проведення вступного випробовування, вимагав та одержав від хабар в розмірі 750 євро за сприяння у вступі на заочну форму навчання.
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