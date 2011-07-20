Найбільш популярні ВНЗ серед абітурієнтів-2011

Станом на 18:00 год. 18.07.2011 абітурієнтами подано до приймальних комісій вищих навчальних закладів понад 610 тис. заяв. З них майже 51 тисяча - через систему електронного вступу, повідомляє офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Найбільшою популярністю серед абітурієнтів користуються наступні виші: Національний університет «Львівська політехніка» (17 597 заяв), Львівський національний університет імені Івана Франка (16788 заяв), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (16622 заяв), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (15625 заяв), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (12523 заяв), Національний авіаційний університет (10297 заяв) і Київський національний торговельно-економічний університет (8662 заяв).

У Міносвіти нагадують, що вступну кампанію супроводжують консультативний телефон «Вступна кампанія 2011 року» за номером 486-20-37, на який вже звернулося 830 осіб, а також колл-центр інформаційно-пошукової системи «Конкурс» та системи «Електронний вступ 2011» за номером телефону 239-86-20.