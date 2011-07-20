По суботах Табачник буде спілкуватися у Facebook

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник відповідатиме на запитання користувачів популярної мережі Facebook. Про це він повідомив УНН, коментуючи появу особистої сторінки у Facebook.

“Буду по суботах, десь після 16 години, пару годин відповідати на запитання користувачів соціальної мережі. Але одразу скажу, що відповідатиму лише на цікаві запитання, оскільки обговорювати плітки немає часу. Як говорив один французький філософ: “Кожен подих наближає нас до невідворотного кінця”", – сказав Д.Табачник.

Він зазначив, що за допомогою Facebook планує популяризувати роботу міністерства освіти і науки, молоді та спорту і реформи в освіті.