Луганські студенти завоювали дві путівки на Олімпійські ігри-2012

Студенти Інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету (ЛНУ) імені Т.Шевченка завоювали дві путівки на Олімпійські ігри 2012 року в Лондоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі вишу, цими днями у китайському місті Шанхаї відбувається Чемпіонат світу з водних видів спорту. Україну на ньому представляють п`ятеро майстрів спорту міжнародного класу - студенти ІФВС Луганського національного університету імені Т.Шевченка.

Вже перші виступи спортсменів ЛНУ були вдалими: студент-першокурсник Олександр БОНДАР і студент 2-го курсу Олександр ГОРШКОВОЗОВ у синхронних стрибках із вишки (10 м) завоювали бронзові медалі і отримали ліцензії на участь в Олімпіаді 2012 року.

«Це - перші ліцензії для спортсменів нашого вишу, але ми впевнені, що це лише вдалий старт, попереду - ще не одна перемога», - заявив, коментуючи виступи спортсменів, президент ЛНУ Віталій КУРИЛО.

Він пояснив, що попереду у спортсменів - ще 12 днів змагань, і в ЛНУ очікують, що результати майбутніх виступів О.БОНДАРЯ і О.ГОРШКОВОЗОВА, а також Ганни ПИСЬМЕНСЬКОЇ, Дмитра МЕЖЕНСЬКОГО і Аліни ВАЦ у водних видах спорту принесуть ще не одну олімпійську ліцензію.