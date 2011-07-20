Томенко сподівається на розбір польотів після вступної кампанії

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО сподівається, що за результатами вступної кампанії Президент України зробить висновки та здійснить кадрові перестановки у галузі освіти.

Про це він заявив у вівторок в ефірі «5 каналу».

"Я сподіваюся, що за результатами вступної кампанії буде у нас розбір польотів, і я сподіваюся на кадрові рішення Президента", - сказав М.ТОМЕНКО.

За словами М.ТОМЕНКА, неприпустимою є ситуація, яка нині складається з обмеженням держзамовлення у вишах. "Не можуть дві людини - міністр освіти, який розбудовує "Русский мир", і перший заступник міністра, який є фанатом Бен Ладена, вирішувати, скільки потрібно держзамовлення", - сказав він.

Як заявив М.ТОМЕНКО, при ухваленні такого рішення необхідно враховувати, скільки фахівців за визначеною професією потрібно конкретному регіону. Крім того, додав він, ухвалюватися таке рішення має колегіально.

"Механізм прийняття рішення сьогодні такий, що кілька людей взяли на себе місію керувати всією державою у гуманітарній сфері, хоча вони на це не уповноважені", - додав М.ТОМЕНКО.