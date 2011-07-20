На Прикарпатті вимагають ввести у школи і виші гуцульську мову

На Прикарпатті громадська організація закликає владу зберегти гуцульську мову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відкритому листі громадської організації «Поклик нації» під назвою «Гуцульська мова (діалект) на межі зникнення», який підписав голова організації Тарас БОДНАР.

«Тільки одна етнічна група українців може похвалитися більше, ніж власною говіркою – це гуцули, - наголошується у листі. - Гуцульська мова – це мова, яка яскраво представлена барвами всіх народів, що коли-небудь проходили Карпатами і тепер живуть по обидва боки гір, у ній відображається вся самобутність гуцульської культури, в якій так уміло і нероздільно переплітаються ще язичницькі звичаї наших предків із християнством, а в легендах Карпат звучить не тільки історія краю і України, а й усього світу, гуцульськими ж коломийками захоплюється не одна нація».

Автори листа нагадують, що красу цієї мови намагалися передати чимало геніїв української літератури: Іван Франко, Марко Черемшина, Михайло Коцюбинський та інші.

Водночас вони з сумом констатують, що «сьогодні її носіями є всього близько 50 тис. чоловік». «Гуцульська мова у зв’язку з технічним і «культурним» прогресом відступає все далі в гори, і в скорому часі не залишиться жодної людини, що зможе відтворити гуцульський словник, адже ця мова «не популярна» сьогодні», - зазначається в листі.

Тому громадська організація «Поклик Нації» закликає кожного небайдужого українця підписатись під цим зверненням до влади, щоб «Європейська хартія нарешті знайшла своє застосування в Україні як по захисту державної української мови, так і гуцульської, як однієї з її складових, розпочати її вивчення та дослідження на державному і науковому рівні, ввести її для факультативного навчання з 5-го класу у середніх школах в етнічних гуцульських районах і гуманітарних ВНЗ краю».

«Наразі цим відкритим листом ГО «Поклик Нації» звертається до представників місцевої влади, депутатів місцевих рад та народних депутатів України, незалежно від їхньої партійної належності та політичних поглядів; науковців, етнографів, культурологів і всіх небайдужих долучитися до створення ініціативної науково-дослідницької групи, яка б мала за мету дослідження і популяризацію гуцульської мови на теренах Прикарпаття і за його межами», - наголошується у документі.