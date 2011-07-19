Пасивне куріння може викликати в підлітків втрату слуху.

Такого висновку дійшли американські вчені, повідомляє Бі-Бі-Сі.

У дослідженні взяли участь півтори тисячі молодих людей віком від 12 до 19 років.

Перевіривши їх сприйнятливість до звуків різної частоти, вчені з`ясували, що ті з підлітків, хто зазнавав дії тютюнового диму, вдвічі частіше мають проблеми зі слухом.

Учені пояснюють це тим, що хімічні речовини, що містяться в тютюновому димі, погіршують кровопостачання органів слуху.