Могилянці таки збільшили держзамовлення

Національний університет "Києво-Могилянська академія" отримав від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту лист щодо збільшення державного замовлення на денну форму навчання, зазначено на офіційному сайті НаУКМА.

«Міністерство освіти науки, молоді та спорту України розглянуло Ваші звернення... і, як виняток, збільшує державне замовлення на денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямом підготовки «Програмна інженерія» на 4 (чотири) місця та за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на спеціальності: «Філософія» - на 10 (десять) місць; «Соціальна робота» - на 15 (п’ятнадцять) місць", - йдеться у листі № 1/11-6219 від 15.07.2011, підписаному першим заступником міністра освіти Євгеном Сулимою.