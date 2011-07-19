Рівень безробіття серед молоді досяг чергового максимуму. За даними Міжнародної організації праці (агентство ООН), безробіття серед молоді у 2011 р. досягло 13%.

Це означає, що зараз у світі налічується 81 млн безробітних молодих людей, повідомляє BBC.

Раніше організація прогнозувала скорочення безробіття, що ґрунтувалося на оптимістичних прогнозах зростання світової економіки.

Експерти організації очікували, що безробіття серед молоді, віком від 15 років до 24 років, піде на спад у 2010 і 2011 рр.

Нагадаємо, у травні офіційний рівень безробіття в Україні знизився на 0,1% і склав 2%, що є одним із найнижчих показників у світі.

За даними Держстату, на 1 червня в Державній службі зайнятості було зареєстровано 0,549 млн безробітних. На 1 травня в держслужбі зайнятості було зареєстровано 0,580 млн безробітних.

ТСН