В Одесі на пляжі відкрили бібліотеку

В Одесі на пляжі "Золотий берег" цими вихідними відкрилася бібліотека.

Книги з фонду читальні під відкритим небом можуть безкоштовно взяти всі, хто відпочиває на пляжі. Ініціатором проекту стали активісти громадського руху "Вперед!".

За словами авторів задумки, у бібліотеці на пляжі є приблизно 400-600 книг, деякі з яких - на іноземних мовах (вони розраховані на туристів з інших країн). При цьому книги можна брати не тільки на час відпочинку на пляжі, але і забирати їх із собою додому, а потім повертати назад або приносити в обмін на прочитану книгу будь-яку іншу з домашньої бібліотеки.

Зазначимо, що в Одесі вже функціонують кілька пляжних бібліотек. Вони були відкриті на курорті у 2010 році.

У планах ініціаторів також відкриття подібних читалень - запуск бібліотеки, обладнаній у транспорті. "Здійснити проект ми плануємо восени - зараз жарко, і людям явно не до читання в громадському транспорті", - зазначив один із представників громадського руху.

"Реалізацію ідеї пляжної бібліотеки ми бачили в одній з європейських країн. Фірма рекламувала меблі і виставила шафи з книжками на пляжі. Ми втілили цю фішку по-одеськи. І тепер люди можуть корисно проводити час на пляжі", - розповіла одна із активісток.

Як повідомляється, ляжна бібліотека працюватиме до кінця серпня.

ТСН