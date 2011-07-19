Новий голова Донецької ОДА проблему закриття шкіл знає

Голова Донецької обласної держадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ пообіцяв, що обов`язково проконтролює виконання рішення суду, яким була припинена ліквідація україномовних шкіл №№ 3, 27 і 100 у місті Макіївці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Донецьку на прес-конференції.

Журналісти нагадали голові ОДА, що 13 липня Донецький апеляційний адміністративний суд постановив зупинити дії за рішенням Макіївської міської ради від 25 березня 2011 про ліквідацію загальноосвітніх шкіл I-II ступенів № 3, № 27, № 100 «до закінчення розгляду по суті даної справи (позову батьків проти міськради) у суді ». Однак, за заявами батьків учнів шкіл, що закриваються, ця постанова суду макіївською владою не виконується, і з названих шкіл уже «вивезено в невідомому напрямку все, окрім стін».

А.ШИШАЦЬКИЙ на це заявив, що знає проблему, пов`язану із закриттям загальноосвітніх шкіл у Макіївці і на своїх прийомах, будучи головою облради, зустрічався з батьками учнів цих навчальних закладів.

«Я, як голова облради, не міг втручатися, це була не моя компетенція. А зараз це - вже моя компетенція », - сказав А. ШИШАЦЬКИЙ.

«Щодо рішення суду про забезпечення позову, я відреагую на ваше запитання і обов`язково спитаю, як це рішення суду виконується міським головою Макіївки», - додав голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, у Макіївці Донецької області матері трьох учнів, які навчаються у школах № 100, № 27 і № 3, - Олена САЄТОВА, Олена АНУФРІЄВА і Ганна НАЗІПОВА подали адміністративний позов до Центрально-міського районного суду з вимогою скасувати рішення Макіївської міської ради від 25 березня про ліквідацію шкіл № 3, № 27, № 94 і № 100.

Як зазначено в позові, рішення міськради про ліквідацію загальноосвітніх шкіл були «прийняті з грубим порушенням чинного законодавства України, є незаконними і порушують основні конституційні права дітей на освіту, на вибір навчального закладу і належні умови отримання освіти».

Зокрема, рішення про ліквідацію шкіл порушують «норми Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року щодо першочергового забезпечення інтересів дитини усіма державними і приватними установами при прийнятті рішень».

Крім того, батьки відзначають у позові, що згадані рішення «були ухвалені з порушенням процедури, оскільки приймалися таємно, за відсутності представників ініціативної групи батьків і без аргументованих підстав щодо доцільності ліквідації даних шкіл».

Позов був прийнятий до розгляду, перше засідання суду відбулося 5 червня 2011 року. Але Центрально-міський районний суд тричі відмовляв батькам у забезпеченні позову і зупинці дій із ліквідації шкіл. Незважаючи на те, що закриття шкіл планувалося із 1 вересня 2011 року, навчальні заклади припинили функціонувати ще у червні, коли із будівель стали вивозити меблі та шкільний інвентар.

Однак 13 липня Донецький апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу батьків і таки виніс постанову зупинити дії за рішенням Макіївської міськради про ліквідацію шкіл до закінчення судових розглядів.

Довідка УНІАН. На Донеччині у 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і видатків місцевих бюджетів на їх утримання».