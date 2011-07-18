В УКУ навчають писати ікони давньою технікою

В Українському католицькому університеті проходить Іконописна школа середньовічного українського малярства, яка триватиме до 23 липня. Тут навчають писати ікони давньою технікою яєчної темпери, за зразком західноукраїнської ікони XIV – XVI ст. Як повідомили УНІАН у прес-службі УКУ, у літній школі бере участь 30 осіб із Західної, Центральної та Східної України, а також з Литви, Польщі, Канади, Англії та США.

«Відкриваючи літню Іконописну школу УКУ, ми намагаємося популяризувати українську ікону та наблизити людину до автентичного світу середньовічного малярства, – розповідає керівник Іконописної школи УКУ Соломія Тимо. – Сьогодні художники часто використовують пластику і штучні матеріали. Ми ж малюємо на справжній деревині – липі з натуральними пігментами. Така автентика наближає людину до природи, до Бога».

Юрист та бухгалтер Альвіна Ільченко – родом з Кіровоградщини. Дівчина малювати не вміє, але стверджує, що спробувати таки варто: «Думаю, що колись багато майстрів, які починали писати ікони, також не мали відповідної освіти. Тому кожен може навчитися – головне наполегливість та щоденна практика. Іконописна школа УКУ – це не просто малювання, а також теорія, яка є невід’ємною частиною іконопису. А для тих, хто не має навиків до малювання, – це можливість навчитися».

На думку Альвіни Ільченко, ікони завжди промовляють, але через брак знань ми не вміємо їх читати. «Власне, тут я намагаюся зрозуміти символіку образу». Дівчина стверджує, що малюватиме ікони далі для родичів та друзів, також хоче опанувати техніку писання на склі.

За три тижні інтенсивного навчання у літній Іконописній школі УКУ учасники напишуть ікону – для багатьох це буде перший такий досвід. «Практичні заняття у нашій Школі розпочали реставратори, які вивчають ікону зсередини та знають, з чого вона зроблена, кожен її шар, – розповідає Соломія Тимо. – Їхні реставраційні матеріали – підстава для навчання іконопису. У цьому унікальність нашої школи».

У літній школі УКУ, окрім реставраторів, викладають її випускники. Студентів вчать не просто малювати, а й розуміти ікону: «Ми намагаємося популяризувати феномен іконопису. На усіх наших програмах практика доповнює теорію. Часто професійним художникам для написання ікон бракує знань – з’являються помилки. А ікона – це текст у образі. Тому ми серйозно вивчаємо богослов’я ікони, також деякі богословські предмети, історію сакрального мистецтва тощо», – наголошує Соломія Тимо.

Тетяна Вітвицька приїхала на літню Іконописну школу з США, де вона вивчала мистецтво, проте це не є її фахом. За час навчання у Школі УКУ Тетяна має написати ікону святого Івана Дамаскина – завдання для учасників її групи. «Писати ікону нелегко, – стверджує вона. – Але тут викладачі є професіоналами, мають хорошу практику, це допомагає нам вчитися».

Ендрю Флетчер приїхав до Львова з Англії. Він уже писав ікони, оскільки займається цим видом мистецтва віддавна. Однак його завжди цікавила техніка написання: «Я відвідував багато місць, де бачив безліч ікон, також читав книги, де описана техніка їх написання. Але на Іконописній школі УКУ я дізнався про нові методики виконання: дуже цікаво писати ікони темперою – для мене це відкриття».

У майбутньому Ендрю Флетчер хоче не просто копіювати ікони, а писати власні твори. За словами англійця, зразки української ікони для нього є великим відкриттям. «Світ має більше вивчати та розуміти українську ікону. Адже це прекрасна і багата традиція», – вважає він.

Довідка. Літня іконописна школа УКУ – трьохтижневий інтенсивний курс іконопису і богослов’я ікони у липні, відкритий для українців з віддалених міст (україномовна програма) і іноземців (англомовна програма).