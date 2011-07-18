Про Київ знімуть промоційний ролик у форматі 3D

Про Київ як місто, що прийматиме матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, знімуть промоційний ролик у форматі 3D.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, в рамках підготовки Києва до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Головним управлінням з підготовки Євро-2012 розпочато реалізацію нового промоційного проекту. Спільно з однією із вітчизняних компаній вперше в Україні буде створено промоційний відеоролик приймаючого міста Києва у форматі 3D.

Концепція ролика у форматі 3D буде побудована на наданих маркетингових дослідженнях, проведених Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), яка є однією з найавторитетніших установ у сфері консультацій та розвитку європейських стандартів в країнах Східної та Центральної Європи.

Зазначені дослідження чітко показують, що у промоційній діяльності Київ має зосередити увагу на своїй унікальності: зокрема як міста з надзвичайно багатою історією, культурою, архітектурою, духовністю, гостинністю. У майбутньому відеоролику також буде висвітлене спортивне життя столиці України.