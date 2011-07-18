"Студентський захист": ВНЗ незаконно підвищують плату

Деякі вищі навчальні заклади порушують права абітурієнтів на доступність отримання вищої освіти, підвищивши плату за навчання більше, ніж на індекс інфляції (9,1%) на 2011/2012 навчальний рік. Про це йдеться у заяві координатора громадської ініціативи «Студентський захист» Андрія Черниха, переданій УНІАН.

"У Київському національному університеті будівництва та архітектури на спеціальність «архітектура» плата за навчання підвищилась на 4000 грн. в порівняні з минулим навчальним роком, що складає 25%., на «менеджмент, будівництво, геодезію, картографію» – на 2000 грн. (20%). В Національному медичному університету імені О.О.Богомольця навчання на «стоматологію» підвищилось на 2290 грн. (12%), на «фармацію» – на 1778 грн. (12%), що прямо суперечить нормам Закону України «Про вищу освіту» в частині формування вартості навчання", - підкреслює А. Черних.

За його словами, така сама ситуація і на регіональному рівні. Так, в Дніпропетровському національному університеті на спеціальність «психологія» вартість навчання зросла на 1400 грн. (14%), «журналістику» – на 1800 грн. (22%), «політологію» – на 1700 грн. (22%).

«Вищі навчальні заклади повинні до завершення вступної кампанії привести розцінки на навчання у відповідність з діючим законодавством, - наголошує координатор "Студентського захисту". - Не можна допускати подвійних стандартів у вищій освіті. Студент, який не здав іспит, відраховується з навчального закладу, тому що діє відповідна норма закону, а якщо адміністрація незаконно підвищує плату за навчання – на це не звертають увагу і аргументують економічними проблемами, що є абсолютно неприпустимо і головне – не законно».