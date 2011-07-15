У РФ пропонують тестувати мігрантів на знання мови

Лідер московського відділення партії «Справедлива Росія» Олександр АГЄЄВ пропонує ввести обов`язкове тестування трудових мігрантів на знання російської мови та історії Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це О.АГЄЄВ сказав, виступаючи сьогодні на Конгресі палати депутатів партії «Справедлива Росія».

«Екзамен із російської мови та історії Росії для мігрантів пропонуємо зобов`язати їх здавати в своїй країні, після навчання в спеціальних центрах для бажаючих виїхати на роботу до РФ», - сказав О.АГЄЄВ.

За його словами, практика багатьох країн показує, що «кожен бажаючий працювати за кордоном за свій рахунок зобов`язаний пройти навчання в центрах країни-«донора», де він вивчить мову та історію країни, до якої виїжджає, що допомагає йому швидше інтегруватися».

Крім того, О.АГЄЄВ вважає, ліміт трудових мігрантів, яких приймають, повинен відповідати потребам роботодавців.

«Встановлений ліміт робочих-мігрантів, яких приймають, для кожної країни-«донора», на наш погляд, не повинен перевищувати тієї кількості робочих-мігрантів, яку було сформовано на підставі заявок роботодавців», - сказав він.

«Також слід зобов`язати роботодавців депонувати певну суму на зворотну дорогу робочому-мігранту або за свій рахунок відправляти мігранта на його батьківщину в разі , коли його праця не потрібна», - додав О.АГЄЄВ.

За даними ФМС Росії, кількість трудових мігрантів у Росії становить від 4 до 6 млн. осіб. Найбільше приїжджих із України - близько 3 млн. осіб, також у лідерах Узбекистан, Казахстан, Таджикистан.