Британська школа зобов'язала батьків купити дітям iPad 2

Одна з британських шкіл зобов`язала батьків школярів купити своїм дітям планшети iPad 2, пишуть Вести Казахстану з посиланням на The Daily Mail.

Керівництво приватної школи в Дартфорді заявило про те, що батьки зобов`язані закупити для освітніх цілей дорогу техніку. Вчителі повідомили, що установа купує 1400 планшетів виробництва Apple і з початком навчального року всі учні повинні придбати пристрій, який коштує 900 доларів.

Для того, щоб закупити дорогу техніку могли всі, батькам школярів запропонували щомісяця виплачувати по 25 доларів протягом трьох років. Усього батьки заплатять за нові iPad 2 мільйон 260 тисяч доларів. Слід зазначити, що школа зобов`язала придбати пристрої тільки тих батьків, чиї діти досягли 11-річного віку.

Батьки школярів висловили протест проти нововведення і заявили про те, що не збираються платити величезні гроші тільки для того, щоб купити своїм дітям чергову "іграшку". Інформація про те, що керівництво освітньої установи зобов`язує батьків витрачати гроші, привернуло увагу британських ЗМІ. Багато мам і тат заявили про намір подати на школу до суду.

Школа в Дартфорді стала першим навчальним закладом Британії, де було прийнято рішення вести уроки за допомогою нових технологічних засобів. Вчителі вірять, що застосування планшетів допоможе значно прискорити процес навчання, позбавить учнів від необхідності носити з собою величезну кількість книг.

У свою чергу, батьки школярів заявляють, що за допомогою новомодних пристроїв їхні діти будуть ухилятися від навчання, сидіти постійно в Інтернеті і дивитися фільми порнографічного змісту. "Давайте поглянемо правді в очі, батькам пропонують вкласти кошти в щось більше ніж" іграшка ", яку неповнолітні будуть використовувати як інструмент для перегляду порно", - заявив журналістам обурений батько одного з учнів школи.