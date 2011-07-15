У Каліфорнії в школах вивчатимуть історію гомосексуалізму

Губернатор американського штату Каліфорнія Джеррі БРАУН підписав закон про введення в державних школах обов`язкового курсу з вивчення історії досягнень представників нетрадиційної сексуальної орієнтації. Як пишуть Вести Казахстану, про це повідомляє AFP.

"Історія має бути чесною. Цей текст доповнює існуючі закони, що забороняють дискримінацію в освіті, дозволяє доповнити зміст наших книг з історії інформацією про важливий внесок різних американців", - йдеться в заяві Дж.БРАУНА.

Каліфорнія стала першим штатом, де був прийнятий такий законопроект. Подібний закон вже був прийнятий законодавцями Каліфорнії в 2006 році, однак губернатор Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР тоді наклав на нього вето.

У Каліфорнії вже діють норми, які веліли школам вводити курси навчання історії досягнень жінок, а також расових і етнічних груп, які раніше піддавалися дискримінації. Прихильники законопроекту стверджують, що він просто додає в діючі норми згадки про геїв, лесбіянок, бісексуалів і транссексуалів як про постраждалих від дискримінації категоріях населення.