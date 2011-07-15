У 2012 році ЗНО завершиться до 7 червня

У 2012 році зовнішнє незалежне оцінювання завершиться до 7 червня, а вступна кампанія розпочнеться вже 2 липня.

Як повідомляє Урядовий портал з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, 13 липня Кабінет міністрів України схвалив розпорядження «Про деякі питання завершення 2011/2012 навчального року у зв’язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу».

Уряд постановив, що з метою створення умов для організованого завершення навчального року та належної підготовки до проведення в Україні фіналу Євро-2012, центральним, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають начальні заклади, рекомендовано до 25 травня 2012 року завершити заняття в навчальних закладах, незалежно від їх типу і форм власності.

Відповідно до урядового рішення, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту разом з Українським центром оцінювання якості освіти доручено до 7 червня 2012 року завершити проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Також МОНмолодьспорту необхідно передбачити при розробленні проекту Умов прийому до вищих навчальних закладів України на 2012 рік початок вступної кампанії з 2 липня 2012 року.

В уряді підкреслюють, що перенесення строків проведення ЗНО та вступної кампанії не стосується початку занять у 2011/2012 навчальному році. Новий навчальний рік традиційно розпочнеться 1 вересня.