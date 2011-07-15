Україні треба розвивати дослідницькі університети

Віце-президент Російської академії освіти Віктор БОЛОТОВ радить Україні створювати і розвивати дослідницькі університети для отримання конкурентоспроможних фахівців на міжнародному ринку праці.

Про це він сказав в інтерв`ю Інституту Горшеніна, опублікованому на офіційному сайті українського аналітико-дослідницького центру.

"Без досліджень не можна вийти на серйозні «хай-теки» (високі технології), на наукоємне виробництво. Якщо студент не володіє «хай-теками» і не розуміє про наукоємне виробництво – він неконкурентоспроможний. Росія вкладає великі гроші в ці дослідницькі університети. Тому думаю, що Україні треба подумати про створення своїх дослідницьких конкурентоспроможних університетів”, - сказав В.БОЛОТОВ.

Він повідомив, що в Росії на федеральному рівні відбувається диференціація вищих навчальних закладів, зокрема з`являються федеральні університети, а також згадані дослідницькі університети.

«Тобто, ми починаємо оформляти те, що по життю було давно відомо. Вузи є різні. Наприклад, є університет імені Т.Г. Шевченка й інший, регіональний університет. Само собою зрозуміло, що якість освіти в цих двох університетах, які формально однакові, буде різною. Ми починаємо цю ситуацію оформляти і фіксувати. Поки що це зроблено з двома університетами на законодавчому рівні. Московський і Санкт-Петербурзький державні університети почали жити як старі університети Європи. Свої стандарти, свої дипломи і так далі», - відзначив В.БОЛОТОВ.

Він сказав, що вважає створення дослідницьких університетів принципово важливим.

“Україна також могла б це робити, бо є, були і будуть виші, орієнтовані на певні сектори промисловості, виробництва. Тобто, якщо ми говоримо про Україну, якщо ми хочемо, щоб українські металурги були конкурентоспроможними на міжнародному ринку праці, то треба здійснювати вкладення в університети, які готують цих самих металургів”, - відзначив експерт.

В.БОЛОТОВ також повідомив, що одну з актуальних на сьогодні, зокрема і для України, проблему нестачі вчителів у школах у Москві вирішили за допомогою введення подвійних окладів.

«Навіть у регіонах немає такого, аби у нас масово не вистачало вчителі. Окремі предмети – так. Інформатика мало де викладається, бо бізнес пропонує гідні зарплати тому, хто розуміється в інформатиці. Іноземні мови – дефіцитна спеціальність. У Москві цю проблему вирішили дуже просто – встановили подвійну зарплату. Так тепер на роботу в школу з цією спеціальністю не потрапити. Викладачі з вузів – іноземці перейшли працювати в школу, тому що зарплата там стала вдвічі вищою, ніж у вузах», - повідомив В.БОЛОТОВ.

Водночас він відзначив, що в РФ залишається проблема омолоджування вчительських кадрів. «Одна з проблем: пенсіонери не хочуть йти зі школи. Помру, але не піду. У цьому плані молоді йти працювати нема куди», - сказав В.БОЛОТОВ.