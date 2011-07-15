Неявка абітурієнтів на ЗНО склала 11% - Табачник

Міністр освіти та науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК повідомив, що з усієї кількості абітурієнтів, які зареєструвалися на ЗНО, не з’явились на тестування 11%. Через це втрати Державного бюджету склали 865 тис. грн.

Про це говориться в повідомленні МОНмолодьспорту.

«Потрібно відзначити збільшення кількості абітурієнтів, які реєструються на ЗНО, але не з’являються. Через неявку 11% абітурієнтів втрати державних коштів склали 865 тис. гривень. Що майже в 12 разів менше ніж заявляли окремі громадські організації», - підкреслив Д.ТАБАЧНИК під час наради в міністерстві.

Учасники наради відмітили зменшення кількості порушень порядку абітурієнтами під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Також повідомлялось, що цього року спостерігалося зменшення кількості апеляцій на результати ЗНО (0,35% від загальної кількості тестувань у 2011 році, порівняно з 0,55% у 2010 році). В міністерстві це пояснюють вдосконаленням процедури визначення результатів.

Між іншим Д.ТАБАЧНИК відзначив особливості організації ЗНО у цьому році.

«У тестах із історії України, біології, географії уперше були використані завдання, що передбачають коротку відповідь множинного вибору. Для того, щоб ознайомити майбутніх абітурієнтів із цією формою завдань, розмістили на сайті Центру відповідну інформацію. Такі ж завдання були запропоновані абітурієнтам і під час пробного тестування. Час на виконання тесту з історії України та географії збільшено до 150 хв.”, - зокрема прокоментував він.

Відзначив міністр також і те, що у тестах із іноземних мов було зменшено кількість завдань із 51 до 46.

Д.ТАБАЧНИК позитивно оцінив і іншу новацію цьогорічного проведення ЗНО - надання абітурієнтам можливості самостійно формувати заяви-реєстраційні картки з допомогою спеціальної комп’ютерної програми, що поширювалася через мережу Інтернет.

“Рішення виявилося абсолютно правильним. На його користь свідчать: зменшення кількості пунктів реєстрації (економія бюджетних коштів), зменшення кількості помилок під час реєстрації (усунуто посередника – реєстратора), можливість оформити заяву у будь-який зручний для абітурієнта час», - зазначив він.

Водночас міністр звернув увагу присутніх на необхідності прискорити перехід до формування тестів виключно на основі сертифікованих завдань із Банку тестових завдань. Це пов’язано із невдоволенням певної частини абітурієнтів складністю тестів, запропонованих під час першої та другої сесій з української мови та літератури.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина ЗАЙЦЕВА спростувала інформацію Громадянської мережі “Опора” про те, що збитки держбюджету від неявки становлять близько 10 млн. грн.

«Дійсно, є якісь витрати з бюджету від того, що не з’явились учасники тестування. Але вони не такі великі, не та цифра, яка з’явилася у ЗМІ. Я бачила цю цифру – близько 10 млн. Це не так, бо нашими співробітниками підраховано втрати від неявки осіб на ЗНО, і в цьому році вони становлять 865 тис. 960 грн. Це 106 тис. 105 чоловік, які не з’явилися», - повідомила вона.

За попередніми даними І.ЗАЙЦЕВОЇ, по країні цифра неявки склала 18%.