Табачник затвердив програми ЗНО-2012

Міністерство освіти затвердило програми з предметів для проведення зовнішнього незалежного тестування 2012 року.

Про це повідомляють у прес-службі Міносвіти.

Такі програми затверджено з дев`яти предметів: українська мова та література, російська мова, іноземні мови (англійська, німецька, французька та іспанська), математика, історія України, географія, біологія, фізика та хімія.

Міносвіти доручило Українському центру оцінювання якості освіти при розробці тестових завдань для проведення тестування забезпечити відповідність тестових завдань змісту затверджених програм.

Керівникам вишів при проведенні іспитів з конкурсних предметів, визначених правилами прийому, було доручено забезпечити відповідність їх змісту цим програмам.

Як відомо, у березні Міносвіти повідомило про намір випустити посібники із зовнішнього тестування в 2012 році. Цього року тестування стартувало 2 червня і проходило до 24 червня включно.

"Українська правда"