Жебровський сьогодні буде на прямій телефонній лінії Кабміну

Сьогодні, 15 липня, у Клубі Кабінету Міністрів України (вул. Інститутська, 7) за участю заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Бориса ЖЕБРОВСЬКОГО відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє прес-служба МОНмолодьспорту.

Під час прямої урядової телефонної лінії усі бажаючі з 14.00 до 16.00 по телефону (044) 254-05-65 зможуть поставити заступнику міністра свої запитання.