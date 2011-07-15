ЗМІ: ВНЗ кума Табачника найменше урізали держзамовлення

Національний авіаційний університет - виш соратника міністра освіти Дмитра Табачника, нардепа від Партії регіонів Максима Луцького отримав найменше скорочення держзамовлення серед столичних грандів.

Про це "Свідомо" дізналося, порахувавши держзамовлення на денну форму на різні спеціальності бакалаврату університету, оприлюднені в системі "Конкурс".

Кількість першокурсників, в порівнянні з минулим роком, тут поменшає на 9,3%. При цьому, технічних спеціальностей, які Міносвіти обіцяло цьогоріч стимулювати, в НАУ менше, ніж скажімо у КПІ, котрому зменшили держзамовлення майже вдвічі більше – на 16%. Решті столичних університетів пощастило менше. Так, Київському економічному університету Гетьмана держзамовлення зрізали на 33%, Могилянці – на 18,25%, Університету Шевченка - на 18%. Найдивнішим рішенням Міносвіти було зменшення державного замовлення на підготовку фахівців у Національному педагогічному університеті Драгоманова на 33% і Київському національному університеті архітектури і будівництва – на 31%. При і так непопулярних вчительських і будівельних професіях, це виглядає щонайменше нелогічно.

В середньому по країні держзамовлення на бакалаврів скоротилося на 19%.