Ківалову надали 5,7 га землі в Києві під його університет

Київрада надала Національному університету «Одеська юридична академія» у постійне користування земельну ділянку площею 5,7 га на Харківському шосе, 210, для будівництва, реконструкції з подальшим обслуговуванням будинків і споруд академії.

За відповідне рішення проголосували 63 депутати Київради.

Цим рішенням депутати внесли зміни до Програми розвитку зеленої зони Києва та концепції формування зелених насаджень, виключивши з переліку озеленених територій загального користування земельну ділянку площею 0,27 га з бульвару на Харківському шосе.

Встановлено відповідно до Податкового кодексу, що розмір земельного податку складе 437 тис. грн.

Як відомо, президентом цієї академії є народний депутат Сергій Ківалов.