У Бакинському університеті з'явився Фонд української книги

У Науковій бібліотеці Бакинського державного університету засновано Фонд української книги (ФУК).

Як повідомили УНІАН у Національній телекомпанії України, ідея заснування ФУК у Науковій бібліотеці університету (БДУ), у книгосховщах якого налічується понад 3 мільйони книжок, виникла у 2007 році під час зустрічі українського вченого Фархада ТУРАНЛИ з ректором БДУ академіком Абелєм МАГАРРАМОВИМ, який підтримав цю ініціативу.

6 липня цього року відбулася офіційна церемонія заснування ФУК за участю української делегації.

Українські гості подарували новоствореному фонду велику кількість книжок українською мовою.

Крім того, представники Першого національного каналу України обговорили з колегами із Суспільного телебачення Азербайджану перспективи проведення Днів азербайджанського телебачення в Україні, питання трансляції найкращих фільмів і програм телебачення Азербайджану в ефірі Першого Національного.