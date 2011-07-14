У Бакинському університеті з'явився Фонд української книги
Ідея виникла ще у 2007 році
У Науковій бібліотеці Бакинського державного університету засновано Фонд української книги (ФУК).
Як повідомили УНІАН у Національній телекомпанії України, ідея заснування ФУК у Науковій бібліотеці університету (БДУ), у книгосховщах якого налічується понад 3 мільйони книжок, виникла у 2007 році під час зустрічі українського вченого Фархада ТУРАНЛИ з ректором БДУ академіком Абелєм МАГАРРАМОВИМ, який підтримав цю ініціативу.
6 липня цього року відбулася офіційна церемонія заснування ФУК за участю української делегації.
Українські гості подарували новоствореному фонду велику кількість книжок українською мовою.
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