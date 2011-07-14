Колишній юрист школи-інтернату на Житомирщині привласнила 109 тис грн

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області на 4 роки позбавив волі колишнього юриста школи-інтернату, яка привласнила майже 109 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області з посиланням на начальника відділу підтримання державного обвинувачення у суді прокуратури Тетяну МАГАЛЕЦЬКУ, засуджена працювала юристом Новоград-Волинської загальноосвітньої школи-інтернату.

Вироком суду її визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.ч. 2 і 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їхній збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Засуджена у жовтні 2009 року – березні 2010 року зняла з рахунків 21 вихованця інтернату і привласнила майже 109 тис. грн.