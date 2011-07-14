На Полтавщині закриють 56 шкіл

У Полтавській області в новому навчальному році не відкриються 56 малокомплектних шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на апаратній нараді в Полтавській облдержадміністрації повідомив начальник Головного управління освіти і науки ОДА Володимир МІРОШНІЧЕНКО.

За його словами, 1 вересня в Полтавській області розпочнуть роботу 705 шкіл.

Разом з тим, за словах В.МІРОШНІЧЕНКА, закриттю підлягають малокомплектні школи. «Районні ради вже на 70% прийняли відповідні рішення про закриття малокомплектних шкіл», - сказав він.

Крім того, за словами В.МІРОШНІЧЕНКА, школам не вистачає майже 30 млн. грн. на оплату енергоносіїв, адже кошти до бюджетів закладали за цінами 2010 року.

Для вирішення цього питання осінні канікули планується розпочати достроково, залежно від початку опалювального сезону.