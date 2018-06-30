ЛНУ ім. Франка: корекція держзамовлення перейшла всі допустимі межі

Днями в ЗМІ з’явилася інформація, що одному з найстаріших вишів країни – 350-річному Львівському національному університету ім. І. Франка – суттєво урізали державне замовлення на підготовку фахівців по всіх "стратегічних" спеціальностях. Під загрозою звільнення опинилося багато викладачів вишу. Втім офіційних коментарів від ЛНУ ім. Франка з цього приводу спочатку не було. Хоча після галасу у пресі коментувати ситуацію взялися в Міносвіти, зазначивши, що зменшення обсягу прийому стосується всіх ВНЗ, в тому числі й університету ім. Франка. У відомстві Табачника також рапортували, що на деякі напрями обсяг збережено, а на мікро- та наноелектроніку навіть збільшено. Скорочення фінансування добре відчула на собі і Києво-Могилянська академія. В інтерв’ю УНІАН президент НаУКМА Сергій Квіт заявив, що переважна кількість керівників вишів не задоволена, але всі мовчать. Але після Могилянки заговорили і в Франка. УНІАН отримав заяву від прес-центру Львівського національного університету ім. Івана Франка, де йдеться про їхню позицію щодо ситуації з держзамовленням. Текст заяви ми подаємо нижче.

Відкриті та прозорі принципи формування державного замовлення, що були запроваджені в 2008-2009 роках, на нашу думку, не беруться до уваги теперішнім очільником Міністерства. Цей висновок може зробити кожен, хто знайомиться з цьогорічним держзамовленням. Критерії розподілу бюджетних місць є невідомими. Тому зменшення обсягу прийому до ВНЗ є незрозумілим.

Тенденція до скорочення держзамовлення простежується вже не перший рік. Очевидно, що ВНЗ очікували корекції своїх пропозицій. Однак одержані результати перейшли всі допустимі межі. Так, ще в 2010 р. ЛНУ ім. Івана Франка вже відчув суттєве скорочення, коли в цілому по Україні такого скорочення не було. У порівнянні з 2009 роком нинішнє держзамовлення зменшено на 20,1%. З огляду на відкриття нових спеціальностей потреби Університету в держзамовленні зросли. Загалом, відповідно до поданих в МОНМС у 2011р. замовлень, скорочення становить 20,4%. У порівнянні з 2010 роком воно зменшено в середньому на 15,6%.

Викликає стурбованість скорочення бюджетних місць на окремі напрями. У порівнянні з 2010 р. цьогоріч набір на «журналістику» в ЛНУ ім. Івана Франка зменшили на 15 осіб (33%), а, зіставляючи дані 2009 року, – на 30 осіб (50%). І це при тому, як по Україні за 2 роки скоротили держзамовлення на 115 осіб, що становить 28,4%.

На прес-конференції в Харкові міністр Дмитро Табачник заявляв про підвищення вимог до профільності вишів, про те, що «не будуть аграрні університети отримувати ліцензії на підготовку психологів і юристів, менеджерів, хореографів…». Тому дивною і нелогічною є позиція Міністерства щодо відкриття напряму «журналістика» у технічних ВНЗ і надання їм бюджетних місць у повному обсязі, а держзамовлення для найстарішої в Україні школи журналістики ЛНУ ім. Івана Франка скорочено на 50%.

Схожа ситуація і на юридичному факультеті. Правнича школа ЛНУ ім. Івана Франка веде свій початок з 1784 року та є однією із найпотужніших і найбільш знаних не лише в Україні, а й у світі. Однак, незважаючи на потужний науковий потенціал факультету (21 д-р юрид. наук), відбулося суттєве скорочення бюджетних місць. Хоч в Україні є чотири загальновизнані юридичні школи, і юридичний факультет Університету споконвіку випускали добрих юристів. Зокрема за напрямом «право» держзамовлення зменшено на 29% порівняно з минулим роком і на 48% порівняно з 2009 роком, коли загалом по Україні цей показник становить близько 15,2%. Більше того, відкриття юридичних спеціальностей і надання Міністерством бюджетних місць технічним ВНЗ суперечить згаданим вище заявам очільника МОНМС.

Не менш гострим є й питання з економістами. На окремих напрямах економічного факультету, зокрема з «економіки підприємства», «маркетингу» показник скорочення держзамовлення сягнув 100%, «економічної кібернетики», «міжнародної економіки» – 50%.

Усупереч запевненням міністра щодо збереження обсягів прийому на природничі напрями в ЛНУ ім. Івана Франка відбулося скорочення держзамовлення. Зокрема у порівнянні з 2010 роком на денну форму навчання зі спеціальності «геологія» зменшено обсяг на 18 % та на заочну форму навчання зі спеціальності «біологія» – на 50%.

Скорочення підготовки істориків ЛНУ ім. Івана Франка становить 28% у порівнянні з 2009 роком, а з 2010 роком – 18,2%, коли по Україні – 20,3%.

Факультет культури та мистецтв цьогоріч не отримав жодного бюджетного місця на нововідкритий напрям «хореографія».

У ЛНУ ім. Івана Франка навчається значна кількість осіб із особливими потребами, більше того – Університет виступає за рівний доступ усіх охочих здобувати якісну освіту та забезпечує необхідні для цього умови. Як же вступатимуть молоді люди з особливими потребами, зокрема на напрями «право» і «психологія», коли на заочну форму навчання державного замовлення взагалі немає (у попередні роки місця держзамовлення на ці напрями Університет отримував)?!

Метою нинішнього керівництва МОНМС є «покращання якості і доступності освіти та посилення позиції українських університетів у міжнародних рейтингах». Тоді як розцінювати дії міністерства щодо університету, який є лідером серед українських ВНЗ за результатами рейтингу Webometrics?

Якщо тенденція катастрофічного скорочення держзамовлення спостерігатиметься й надалі, то це, очевидно, неминуче призведе до скорочення викладацького складу, оскільки розрахунки наявності штатних посад, який доводить МОНМС базується на кількості студентів бюджетної форми навчання. З огляду на це дивними є заяви ректорів технічних ВНЗ, які не вбачають у динаміці скорочення держзамовлення «нічого трагічного» та закликають спокійно реагувати на згадані вище вражаючі факти.

Такі рішення МОНМС, зважаючи на складну соціальну ситуацію (адже більшість не в змозі оплатити навчання), відбирають конституційне право молодих людей на здобуття безкоштовної освіти.