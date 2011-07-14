В Україні з’явиться молодіжний уряд

В Україні буде створений Молодіжний уряд. Про це повідомив УНІАН координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних.

Відповідно до доручення Першого віце-прем’єр-міністра Андрія Клюєва №32632/1/1-11 від 30.06.2011 року Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України за участі молодіжних громадських об’єднань повинно підготувати проект відповідного рішення про створення Молодіжного уряду та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку.

«Основним завданням Молодіжного уряду буде розробка проектів законів та рішень Уряду з питань освіти, праці, соціального становлення та розвитку молоді», – підкреслив А. Черних.

У першу чергу буде організована робота по розробці проектів рішень, спрямованих на розв’язання проблеми працевлаштування молоді та забезпечення молодих громадян доступним житлом.

«Така форма співпраці Кабінету Міністрів України з молодіжними громадськими організаціями буде сприяти більш ефективному налагодженню діалогу між владою та молодими людьми і буде сприяти пошуку ефективних рішень найбільш важливих проблем молоді», – зазначили в “Студентському захисті”.

Сьогодні, 14 липня, представники молодіжних організацій передадуть до Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України проект відповідного рішення Уряду.