Оробець: галузь підпорядковують потребам Табачника

Народний депутат України Леся ОРОБЕЦЬ переконана, що скорочення держзамовлення для кращих університетів належить до інструментарію тотального підпорядкування галузі потребам міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА.

Про це йдеться в коментарі Л.ОРОБЕЦЬ, переданому УНІАН.

З одного боку, за її словами, міністр влаштовує публічну екзекуцію ректорів, з якими не може домовитися – Сергія КВІТА, Івана ВАКАРЧУКА і Михайла ЗГУРОВСЬКОГО. Адже в підсумку чи не найбільше скорочення магістерки торкнулося Могилянки, Львівського університету і КПІ – далеко не гірших українських університетів. До прикладу, Львівський національний університет ім. Івана Франка – кращий серед наших університетів за версією рейтингу університетів світу «Webometrics» (1443-й у рейтингу), а Могилянка та КПІ – у першій п’ятірці найбільш авторитетного вітчизняного рейтингу «Компасу».

При цьому, зазначає депутат, лише тиждень тому, на Гуманітарній раді Д.ТАБАЧНИК пропонував Президентові мотивувати переможців рейтингів більшим держзамовленням. А потім запевнив журналістів у тому, що в цьому році обсяг магістерських місць залежатиме «від кількості підготовлених бакалаврів».

“З іншого боку, ТАБАЧНИК не просто попереджає неслухняних ректорів, аби решту нажахати. Він закладає принагідно міну уповільненої дії, яка виходить далеко за межі освітянської сфери”, - підкреслила Л.ОРОБЕЦЬ.

Вона звернула увагу, що, зокрема, Могилянці відмовлено в держзамовленні на підготовку журналістів магістерського рівня, які не лише на 100% працюють за фахом у провідних медіа-агенціях, але й показують себе незалежними фахівцями і правозахисниками. Те саме стосується відмови фінансувати магістерську програму з підготовки соціальних працівників і зменшення вполовину держзамовлення на бакалаврів-правників. “При цьому не секрет, що Могилянка готує кращих в Україні фахівців з адміністративного права, яким регулюються, в тому числі, стосунки між державою і громадянином. Іншими словами, простежується чітка тенденція – скорочується підготовка за державний кошт фахівців правозахисного спрямування”, - відзначає Л.ОРОБЕЦЬ.

В той же час в парламентаря виникла зацікавленість, яким навчальним закладам за цими спеціальностями замовлення додали. За словами Л.ОРОБЕЦЬ, вона вже адресувала міністру особисто відповідне звернення і копію направила керівнику уряду.

Між іншим вона інформує, що Львівському університету на 50% скорочено на держзамовлення на підготовку бакалаврів-істориків – так само не найгірших фахівців з історії України; тим часом як деяким іншим закладам за цією ж спеціальністю бюджетних місць додано в порівнянні з попереднім роком.