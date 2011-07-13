Студенти з-за кордону можуть вивчити українську мову в УКУ

Нещодавно у Львові розпочався новий навчальний семестр у Школі української мови та культури Українського католицького університету.

Як повідомлєяться на офіційному саті УКУ, протягом кількох тижнів, із 20 червня до 20 серпня 2011 року, студенти-іноземці навчаються за інтенсивною мовною програмою, що охоплює початковий, середній та вищий рівні вивчення української мови.

Літня програма Школи української мови та культури УКУ – це можливість для іноземних студентів зануритися в мовне, культурне та історичне середовище України, це також чудова нагода здобути гарні знання, і згодом, застосувати вивчене.

«Особливостей нашої школи є багато. Окрім занять на лекціях, студенти вивчають українську культуру, приміряють український стрій з будь-якого регіону України, презентацію яких ми замовляємо у Національному музеї. У Школі УКУ студенти спілкуються з персональним репетитором – «native speaker», які пояснюють матеріал, допомагають з домашнім завданням», – розповіла менеджер програми Наталя ОЛІЙНИК

Цього року у Школі української мови та культури УКУ навчаються близько 50 студентів з Америки, Канади, Англії, Німеччини, Австралії, Польщі, Австрії, Польщі, Франції та Нідерландів. Навчання складається з 3 сесій по 3 тижні.

Викладають в україномовній школі за спеціально розробленою методикою, намагаючись вчити не лише теоретичний матеріал, а шукають цікаві тексти, переглядають теленовини, слухають радіопередачі тощо. В групі займається 5-7 осіб.

Також незабаром Школа української мови та культури УКУ планує випустити підручник з вивчення української мови для іноземців. Він буде складатися з трьох частин – теорії, робочого зошита та аудіоматеріалів. Директор Школи Роман ВАСЬКІВ розповів, що роботу над підручником вже розпочато і що це буде унікальний посібник в Україні. “Адже поки ми не маємо хорошої книжки для іноземців із вивчення української мови», - пояснив він.

Учасники україномовної школи мають можливість проживати в українських сім’ях і тим збагатити культурне і мовне знання. Спільно з репетиторами-студентами Українського католицького університету студенти-іноземці відвідують культурні та мистецькі заходи, музеї та театри Львова, вчаться українських пісень. На вихідних вони відвідують Карпати, Закарпаття, Кам’янець-Подільський, Київ, навколишні замки та монастирі.