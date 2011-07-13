НСС: не всі ректори прагнуть прозорої вступної кампанії

Керівників вищих навчальних закладів Львівської області просять надати інформацію щодо включення до складу приймальних комісій представників органів студентського самоврядування для їх участі в засіданні приймальних комісій та розгляді апеляцій абітурієнтів. Про це йдеться у листі в. о. голови Львівської обласної державної адміністрації Івана Стефанишиа №5/18-5483, направленому керівникам ВНЗ I-IV рівнів акредитації від 12 липня 2011 року, повідомили УНІАН у Національному студентському союзі.

Як зазначається в листі, на початку вступної кампанії Львівська обласна державна адміністрації звернулася до керівників вищих навчальних закладів Львівщини з вимогою включити студентів до складу приймальних комісій.

Як зауважив радник голови Львівської облдержадміністрації, президент Національного студентського союзу Анатолій Ігнатович, залучення представників органів студентського самоврядування повинно забезпечити прозорість вступної кампанії для громадськості: “Можливість включення представників громадськості до складу приймальних комісій передбачена положенням про приймальну комісію, однак, на жаль, не всі керівники вишів прагнуть забезпечити прозорість вступної кампанії. Тому Національний студентський союз звернувся до облдержадміністрації, яка в свою чергу звернулася до ректорів з відповідним проханням”.

Як відомо, участь представників органів студентського самоврядування у роботі приймальних комісій допускається відповідно до пункту 1.3 Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.03.2010 №275.