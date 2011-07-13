На Дніпропетровщині в усіх школах введуть електронні журнали

В Дніпропетровській області з жовтня 2011 р. кожна школа отримає можливість працювати з електронним журналом та щоденником через власні сайти, розроблені в системі «Мої знання».

Як повідомляє офіційний портал Дніпропетровської обласної державної адміністрації, про це було повідомлено під час обласної наради з питань підготовки до нового 2011-2012 навчального року, яка провела заступник голови облдержадміністрації Марія ПУСТОВА . На нараді було розглянуто питання стосовно запровадження Національного проекту «Відкритий світ» – створення інформаційно-комунікаційної (4G) освітньої мережі національного рівня. Реалізація завдань цього Проекту дозволить створити умови для широкого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на всіх рівнях освітнього процесу. Це забезпечить вільне спілкування наукових, ділових, культурних кіл. Загальний термін запровадження Проекту – 4 роки.

У Дніпропетровській області для зазначеного Національного проекту відібрано 63 пілотні навчальні заклади, де впродовж вересня-листопада 2011 року передбачається запровадження інтерактивних технологій для учнів 7-х, у наступному – 8-х класів. «Усе це сприятиме інтеграції України у світовий економічно-культурний простір та підвищенню конкурентоспроможності системи освіти України на міжнародному рівні», – зазначила М.ПУСТОВА .