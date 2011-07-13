Університети «хитрують» з цінами

Цього року через скорочення кількості абітурієнтів університети пішли на зниження цін. Вартість своїх послуг знизили і луганські вищі навчальні заклади. Однак, як з`ясувалося, дешевим буде тільки 1 курс. З другого-третього курсу в контракт закладається ціна на 500-1500 грн. більше, ніж доведеться платити на початку навчання. Про це пише Луганський портал.

На таку хитрість виші пішли для того, щоб виграти конкуренцію. Однак, абітурієнтам та їхнім батькам варто уважно вивчати умови навчання на контракті, щоб не стати жертвою вдалого маркетингового ходу навчальних закладів. Зокрема, виходить, що отримати диплом за напрямом «Журналістика» в Східноукраїнському національному університеті імені В. Даля треба заплатити 36 460 грн за 4 роки навчання, а в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка навчання по тому ж напрямку обійдеться всього в 28000 грн. При цьому вартість навчання на 1 курсі в ЛНУ становить 7000 грн., а ВНУ імені В. Даля за перший рік навчання виставляє ціну більш привабливу - 5469 грн. Проте, вже на 3 курсі студенту-далівцю доведеться платити за рік 12 761 грн. У той час, як ЛНУ запросить за це лише 8547 грн.

За отримання диплома за напрямом «Маркетинг» в ЛНУ обійдеться 8100 грн. за 1 курс і 9890 грн. за 3 курс. Співвідношення цін на цей же напрям у Східноукраїнському національному універістете складе: 6170 грн і 14398 грн. відповідно.

Аналогічна ситуація практично по всіх спеціальностях. І в підсумку виходить, що привабливі ціни на перший курс приховують за собою наступний щорічний ріст цін і загальну високу вартість навчання.

Ситуацію прокоментував ректор ЛНУ Сергій САВЧЕНКО: «Цього року вузи змушені йти на такий маркетинговий прийом, щоб залучити абітурієнтів. Закон не допускає підвищення загальної суми оплати за контрактом, але в рамках 4 років, на які укладено контракт, ми можемо варіювати ціною. Деякі університети в Україні пішли шляхом різкого зниження ціни на навчання на першому курсі і таким чином їх пропозиція на даний момент для абітурієнта виглядає спокусливо. Але вже на 3-4 курсі студенти зіткнуться з ціною в 1,5-2 рази вище, ніж вона визначена на перший курс ".

В ЛНУ, за його словами, пішли іншим шляхом - заклали щорічне підвищення в контрактах на рівень інфляції: від 500 до 800 грн. на курс. Але при цьому знизили загальну ціну навчання.