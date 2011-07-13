Харків отримав кошти на ремонт двох студгуртожитків

З державного бюджету України виділено 50 млн. грн. на ремонт до Євро-2012 двох гуртожитків Харківського національного університету «Харківський політехнічний інститут».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління освіти і науки ОДА Романа ШАПОВАЛА.

За його словами, на сьогодні визначаються підрядники, проходять відповідні тендерні процедури, після яких почнуться роботи.

Р.ШАПОВАЛ додав, що протягом тижня ГУ освіти і науки має отримати бюджетний розпис із вказівкою сум і конкретних об’єктів, які будуть реконструюватися.

Він наголосив, що на сьогодні оператор із розміщення учасників і гостей Євро-2012 «TUI Travel» з усіма вишами, які увійшли до програми підготовки до чемпіонату, уклав відповідні контракти на розміщення.

«Усі умови контрактів з розміщення, проживання, організації безпечного перебування будуть виконані з боку вишів. Вони зацікавлені у тому, щоб у нас Євро-2012 пройшло нормально, гуртожитки, які здають іноземцям, були затребувані, і виші отримали за це відповідні кошти», - сказав Р.ШАПОВАЛ.

Довідка УНІАН. У Харкові наявні 168 гуртожитків вишів I-IV рівнів акредитації, де на сьогодні проживають більше 53 тисяч студентів.