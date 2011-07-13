МОН пояснило держзамовлення в Могилянці

Міністерство освіти та науки, молоді і спорту оприлюднило коментар щодо обсягу державного замовлення на підготовку магістрів Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

"Враховуючи певну заангажованість діяльності, Національний університет “Києво-Могилянська академія” єдиний в Україні вищий навчальний заклад, який майже не здійснює й не здійснював підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (підготовка зараз здійснюється лише з двох спеціальностей з сімнадцяти – правознавства та з інформаційних управляючих систем та технологій). Такої практики у вищих навчальних закладах України не існує", - зазначається в заяві.

Незважаючи на це, говориться в коментарі міністерства, зменшення обсягу прийому для МОНмолодьспорту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра у 2011 р. на 1 тис. 282 місця, з 17 магістерських програм, Національному університетові “Києво-Могилянська академія” на чотири спеціальності обсяг прийому збережено, зокрема на такі: історія, соціологія, біологія, екологія та охорона навколишнього середовища, а на сім спеціальностей збільшено, зокрема на такі спеціальності як культурологія, філологія, економічна теорія, хімія, системи і методи прийняття рішень, інформаційні управляючі системи та технології, програмне забезпечення систем.

Зменшення обсягу прийому за магістерською спеціальністю “Журналістика” пов’язано з тим, що підготовку таких фахівців в Україні здійснює не один вищий навчальний заклад. Зменшено обсяг державного замовлення за цією спеціальністю у Донецькому національному університету, Київському національному університету імені Тараса Шевченка, Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля, Львівському національному університету імені Івана Франка, Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна, Дніпропетровському національному університету імені Олеся Гончара, Запорізькому національному університету та Ужгородському національному університету, інформують в МОН.

Також зазначається в коментарі, що слід врахувати, що підготовка журналістів в Національному університеті “Києво-Могилянська академія” здійснюється без навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Тому, з метою забезпечення якісної підготовки журналістів-магістрів, їх навчання у Києві зосереджено в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, до складу якого входить Інститут журналістики. Також підготовка журналістів за магістерською програмою у регіонах здійснюється у провідних вищих навчальних закладах.

"Слід також взяти до уваги великий відсоток відрахувань студентів бакалаврів у Національному університеті “Києво-Могилянська академія”. Так, з 505 студентів, які були зараховані у 2007 році, у 2011 році випущено лише 440, тобто 13 % було відраховано", - відзначають у міністерстві.

Водночас, незважаючи на відсутність місць державного замовлення, Національний університет “Києво-Могилянська академія” може готувати фахівців за кошти фізичних та юридичних осіб, додають в МОНмолодьспорт.