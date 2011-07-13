В «Електронному вступі» зареєструвалося 18 тис. вступників

В «Електронному вступі 2011» вже зареєструвалося майже 18 тисяч вступників, інформує Міністерство освіти та науки, молоді і спорту. Станом на вчора через «Електронний вступ 2011» подано 23 тис. 18 заяв для участі у конкурсному відборі для вступу до ВНЗ III-IV рівнів акредитації. Кількість поданих заяв, із урахуванням внесених даних до Єдиної державної бази даних із питань освіти, становить 24 тис. 201.

Зараз із заявками для вступу активно працюють представники приймальних комісій. Відповідь на подану заявку надійде вступникові на вказану при реєстрації електронну адресу, зазначається в повідомленні міністерства.

В МОН нагадують, що дані про вступників, які ВНЗ заносять до системи «Конкурс», автоматично потрапляють і до системи «Електронний вступ 2011». Уся інформація синхронізується і заноситься до Єдиної державної бази з питань освіти.

Довіка УНІАН. Заявки через систему "Електронний вступ" почали приймати з 1 липня ц.р.