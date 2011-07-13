Нововведення Табачника терпить крах?

У Громадянській мережі «Опора» заявляють про проблеми з реєстрацією абітурієнтів через Інтернет.

Як повідомили УНІАН у мережі, багато вищих навчальних закладів не легітимізували систему «Електронний вступ 2011». У багатьох вишах функціонування експериментальної системи «Електронний вступ 2011» не відображено в документі, який безпосередньо визначає порядок організації та проведення кампанії в окремо взятому виші.

Виходячи з цього, «Опору» не дивує, що скористалася системою «Електронний вступ 2011» досить невелика кількість абітурієнтів. Загалом, за даними прес-служби Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, станом на 12 липня, тобто, екватор вступної кампанії, через мережу Інтернет подано лише 23018 заяв. Тож, середня активність абітурієнтів у межах одного вищого навчального закладу III – IV рівня акредитації не більша за 60 звернень.

В «Опорі» зазначають, що ситуацію також погіршує досить неякісна технічна робота системи. «Втім, абітурієнтам не варто хвилюватися, адже умови прийому (п. 6.1) наголошують на тому, що вступник особисто подає заяву до вишу. Крім того, ознайомлення абітурієнта з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів фіксується і підтверджується його особистим підписом», - зазначають в «Опорі» і пояснюють, що таку дію неможливо вчинити без візиту абітурієнта до приймальної комісії, адже в Україні громадяни не використовують електронний аналог підпису. Водночас поширення інформації, наприклад, про бали зовнішнього незалежного оцінювання без письмової згоди вступника є порушенням.

Спостерігачі «Опори» вважають, що запровадження системи «Електронний вступ 2011» є прогресивною ініціативою, яка, на жаль, втілюється без належної технічної підготовки, апробації та без достатнього правового підґрунтя. Тому абітурієнтам варто керуватися документом, який має вищу юридичну силу, тобто умовами прийому, і подавати власноручно підписані заяви до приймальних комісій.

Громадянська мережа «Опора» проводить кампанію спостереження за вступною кампанією 2011 року у 16 регіонах України та надає безкоштовні юридичні консультації абітурієнтам за номером гарячої лінії: 225-32-81.