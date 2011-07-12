Вінницьких студентів навчать доїти коров

Вінницький аграрний університет планує будівництво молочно-товарного комплексу для практичних занять студентів.

Про це УНІАН повідомив проректор Вінницького національного аграрного університету Григорій ЗАБОЛОТНИЙ.

За його інформацією, в с. «Агрономічне» (Вінницький район) на базі аграрного університету планується побудувати молочно-товарний комплекс на 500 корів.

«Ми також плануємо обладнати комплекс лабораторією і побудувати цех для переробки молока з подальшим виробництвом готової продукції, яку самі ж студенти будуть реалізовувати», - розповів Г. ЗОБОЛОТНИЙ.

Він підкреслив, що головне завдання університету - забезпечити якісне навчання учнів, які крім теорії повинні знати ще й практику.

«Головне наше завдання зробити європейський університет, щоб студенти бачили процес підготовки, доїння. Так як закордоном - 2 дні лекції, три дні на виробництві», - сказав Г. ЗАБОЛОТНИЙ.

Проректор університету також повідомив, що обсяг інвестицій у будівництво такого комплексу при університеті складе 18 млн. грн. Він розміститься на 1,8 тис. га, з огляду на забезпечення корів кормовою базою.

І.ЗАБОЛОТНИЙ повідомив, що зараз розроблена вся проектно-кошторисна документація, але «дати старт» початку будівництва має Міністерство аграрної політики і продовольства, якому і підпорядкований університет.

Довідка УНІАН. Вінницький національний аграрний університет створений в 1982 році, з 2009 року Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ університету надано статус національного. Сьогодні університет забезпечений 300 га власних земель для навчального процесу, лабораторією, а також сільгосптехнікою.