В Україні 75% НДІ не мають своїх представництв в інтернеті

Як пише Фокус.ua з посиланням на Всеукраїнський проект «Наука і комунікації», більша частина науково-дослідних установ України - 75% - не мають своїх представництв в інтернеті. Це позбавляє їх можливості вільно презентувати власні проекти інвесторам і ділитися результатами досліджень з громадськістю. Крім того, при знайомстві з іноземними колегами український вчений не має можливості зробити посилання на сайт установи, в якому він працює, для кращого ознайомлення з її діяльністю. 25% інститутів, що мають сайти, змушені щомісячно витрачати власні кошти на їх обслуговування.

Голова ІТ-компанії «Аплінк» Володимир МЕЛЬНИК вважає, що дана проблема надзвичайно актуальна і вимагає оперативного вирішення. Всеукраїнський проект «Наука і комунікації» закликав сприяти розвитку комунікацій між НДІУ і зовнішнім світом шляхом безкоштовного ІТ-забезпечення роботи інтернет-представництв НДІ.

Кожен науково-дослідний інститут Україні, ставши учасником даного проекту, отримує безкоштовний пакет ІТ-послуг, а саме: хостинг - відведення місця (до 1 Гб) для поштової кореспонденції, бази даних, DNS, підтримку функціонування необхідних сервісів по забезпеченню роботи сайтів та реєстрацію доменного імені на rad.net.ua (Research and development).

Для участі в проекті достатньо надати запит на безкоштовне обслуговування і основну інформацію про НДІ.