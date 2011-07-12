У Донецьку від інфаркту померла вчителька ліквідовуваної школи

У Донецьку від інфаркту померла Любов Синагіна - одна з учительок україномовної школи №111, що ліквідовується.

Про це УНІАН повідомили її колеги, вчителі школи №111.

Викладач цього навчального закладу Лариса КОНОХ відзначила, що 62-річна Л.Синагіна померла цієї ночі від обширного інфаркту, а за день до цього перенесла мікроінсульт.

«Звичайно, вона перегоріла в боротьбі за школу. Вона з січня брала участь в акціях протесту, приходила разом з батьками учнів з плакатом до міськради. Це позначилося», - відзначила Л.КОНОХ.

На думку вчителів школи №111, саме величезні нервові перевантаження стали причиною трагедії, смерть Л.Синагіної вчителі розцінюють, як результат постійного стресу через ліквідацію школи.

Крім того, педагогів обурило, що профспілка виділила на похорон їх колеги 300 грн. «Ображає, принижує і обурює той факт, що працю вчителя оцінено в 300 грн. Адже ця людина років із 40 пропрацювала в школі», - сказали вчителі.

Вони також заявили, що ніщо сьогодні не зупинить їх у боротьбі за школу, що вони пройдуть всі суди і доведуть разом з батьками учнів необхідність існування першої в Донецьку україномовної школи №111.

«Ми думаємо, що ми відстоїмо школу. І все», - сказали вчителі.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня 2011 року депутати Донецької міської ради, попри протести батьків, прийняли рішення про закриття трьох загальноосвітніх шкіл №№111, 121 і 154.

19 квітня до прокурора Донецька Олександра ОЛЬМЕЗОВА звернулися батьки учнів україномовної школи №111 з проханням відмінити рішення міськради про закриття їх навчального закладу.

Прокуратура Донецька винесла дві протилежні ухвали про законність ліквідації загальноосвітньої україномовної школи №111, видавши відповідні відповіді на запити народного депутата України Арсенія ЯЦЕНЮКА і на запити батьків учнів ОШ №111 Ірини КРУГЛОВОЇ, Наталії ХАЛАНСЬКІЙ і Наталії СТАДНИК.

Виходячи з одержаних відповідей від Генпрокуратури і від прокуратури Донецька, 4 травня 2011 року прокуратура Донецька опротестувала рішення сесії Донецької міської ради (від 15 квітня 2011 року) про ліквідацію ОШ №111, а вже 6 травня заявила про законність даного рішення сесії міськради.

І.КРУГЛОВА 23 травня звернулася до суду з позовом до Донецької міськради і зажадала відмінити рішення сесії про ліквідацію школи №111.

4 липня відбулося перше судове засідання за позовом батьків школи №111. Розгляд справи буде продовжено 14 липня.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів проходитиме згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».