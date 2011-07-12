МОН наказало терміново видати всім випускникам дипломи

Дипломи про вищу освіту повинні бути видані своєчасно, зазначають в Міністерстві освіти та науки, молоді і спорту України.

У відомстві наголошують на терміновому здійсненні заходів щодо усунення недоліків для своєчасної видачі дипломів про вищу освіту державного зразка та попереджають керівників вищих навчальних закладів про їх персональну відповідальність. Відповідний лист МОНмолодьспорт оприлюднено на саті відомтсва і про його зміст доведено до керівників ВНЗ І-IV р.а. всіх форм власності.

В Міністерстві зазначають. що до них надходять звернення від випускників вищих навчальних закладів 2010/2011 навчального року щодо затримки видачі дипломів за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та молодшого спеціаліста, що унеможливлює своєчасну подачу заяв для подальшого продовження навчання.

МОНмолодьспорту звертає увагу керівників ВНЗ, що відповідно до законодавства, особи, які успішно пройшли державну атестацію, повинні отримати документи про вищу освіту встановленого зразка.