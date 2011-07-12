Україна і Британія обговорили захист інтелектуальної власності

8 липня 2011 року Державну службу інтелектуальної власності України МОНмолодьспорту відвідали представники Відомства інтелектуальної власності Великобританії з метою обміну досвідом та встановлення робочих контактів з українськими колегами.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки, молоді і спорту, зустріч відбулася за ініціативи британської сторони, яку представляли керівник директорату з міжнародної співпраці у сфері авторського права та захисту прав Адам ВІЛЬЯМС та радник з політичних питань Директорату міжнародної політики Ана де МІГУЕЛ. З української сторони у зустрічі взяли участь працівники Державної служби: начальник відділу європейської інтеграції та міжнародного співробітництва Олена ЩЕРБАКОВА, начальник управління правового забезпечення ІВ Ірина ВАСИЛЕНКО, начальник відділу судового захисту права Інна ШАТОВА, начальник управління державних реєстрацій, економіки та інформаційного забезпечення Ольга ГОРОБЕЦЬ та ін.

А.ВІЛЬЯМС, окресливши основні цілі та характер діяльності Відомства інтелектуальної власності Великобританії, запевнив українських колег у зацікавленості у співпраці з Україною щодо охорони й захисту прав інтелектуальної власності. «Сполучене Королівство як член Європейського Співтовариства надає фінансову допомогу усім міжнародним програмам, у яких бере участь і Україна. Але, на мою думку, у деяких випадках краще працювати у двосторонньому порядку. Ми мусимо обмінюватися досвідом і думками щодо актуальних проблем та вислуховувати взаємні побажання», – наголосив він.

Між іншим А.ВІЛЬЯМС повідомив, що наразі в Сполученому Королівстві охороною інтелектуальної власності займаються незалежні неурядові організації. “І такий порядок закріплений на законодавчому рівні. Тож нам було б вельми цікаво почути, якою є ситуація у сфері колективного управління правами авторів у вашій країні”, – поцікавився він.

За словами А.ВІЛЬЯМСА, у Великобританії охорона й захист інтелектуальної власності в Інтернеті також є великою проблемою. «Хоча в Сполученому Королівстві діє окремий закон про Інтернет та комунікації, який регулює охорону авторського права, торгівельних марок та оригінального дизайну, ми досі покладаємося в боротьбі з піратством на волонтерські послуги. Мені здається, що вирішення цієї проблеми – це та ніша, у якій би ми могли плідно співпрацювати», – підкреслив він.

Під час подальшої бесіди сторони обговорили питання захисту комерційної таємниці в обох країнах, проблеми фінансування спільних проектів та можливості проведення спільних семінарів. Гості пообіцяли ретельно вивчити нагальні потреби українських колег, які у свою чергу висловили подяку й готовність скористатися пропозиціями представників Агентства. Учасники зустрічі також обмінялися думками щодо імплементації в Україні міжнародних положень стосовно правової охорони інтелектуальної власності в контексті переговорів та очікуваного підписання угоди про Зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.