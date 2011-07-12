ОПОРА: пильнуйте за додатковими балами переможців конкурсів

Cпостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували факт нарахування додаткових балів дипломанту турніру юних правознавців, що є протиправною дією. Цей конкурс не належить ані до всеукраїнських олімпіад, ані МАН, повідомили УНІАН у прес-службі ОПОРИ.

“На жаль, за першим зверненням ОПОРИ до приймальної комісії, заступник відповідального секретаря не зміг пояснити ситуацію, послався на невідомий лист від профільного міністерства та рекомендував спостерігачам підготувати офіційний запит, на який ВНЗ відповість протягом 20 днів. Тож, ОПОРА змушена була звернутися до Міністерства освіти з повідомленням про невідповідність у рейтингових списках. Згодом виявилося, що помилка сталася з вини технічного працівника, якого вже покарано, і вона буде виправлена найближчим часом”, – йдеться у заяві громадської мережі.

В ОПОРІ нагадують, абітурієнти, які прагнуть вступити чесно, повинні бути досить пильними щодо рейтингових списків і цьогоріч. Право на додаткові бали має не кожен переможець учнівського конкурсу. Вони нараховуються виключно призерам ІV (національного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, яких у 2011 році налічується 337, та призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Ця норма Умов прийому виключає переможців інших учнівських змагань – турнірів або конкурсів фахової майстерності. Для прикладу, диплом Всеукраїнського інтерактивного конкурсу юних істориків «Лелека», який проводиться щороку не дає права на преференції.