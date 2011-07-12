У Вірменії функціонує український університет

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернувся до прем’єр-міністра Вірменії Тіграна САРКІСЯНА з проханням посприяти продовженню функціонування філії Тернопільського Національного економічного університету у Вірменії - єдиного на Південному Кавказі українського вищого навчального закладу.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, В.ЛИТВИН сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Т.САРКІСЯНОМ у рамках офіційного візиту до Республіки Вірменія.

Голова Верховної Ради України наголосив, що Україна надає великого значення розширенню двосторонніх зв’язків з Вірменією у сфері освіти та науки. «Вищі навчальні заклади України, маючи значні потенційні можливості для підготовки кваліфікованих кадрів з широкого спектру спеціальностей, готові надавати освітні послуги вірменським студентам", - сказав він.

Сторони обговорили питання економічної співпраці між Україною і Вірменією та ролі парламентів у цьому процесі. У цьому контексті голова Верховної Ради України підкреслив, що «ми надаємо великого значення візиту прем’єр-міністра України, який має відбутися найближчим часом до Вірменії, а також тим рекомендаціям і пропозиціям, які були напрацьовані під час 5-го засідання Спільної міжурядової українсько-вірменської комісії з питань економічного співробітництва». Він переконаний, що «час для примірки та розмов вичерпано, необхідно переходити до реалізації намірів».

У свою чергу, прем’єр-міністр Вірменії, під час обговорення планів досягти розміру зовнішнього торгівельного обігу у 300 млн. дол. США, зазначив, що «навіть цей показник не відповідає нашим можливостям». «Ми розраховуємо на значно більші показники», - наголосив він.

За словами В.ЛИТВИНА, транспорт, енергетика, сільське господарство та інше - це ті сфери, в яких ми можемо докласти спільних зусиль в інтересах обох держав та для покращення життя українського і вірменського народів. При цьому він звернув увагу на відсутність бар’єрів та спірних питань у відносинах між країнами, висловивши упевненість у тому, що у співпраці між Україною і Вірменією існує великий потенціал, який ще не задіяний. Конкретними кроками стануть у цьому напрямі і спільні проекти в гірничо-видобувній сфері, і інвестування у важливі для обох держав сфери виробництва.

Народний депутат України Нвер МХІТАРЯН розповів про життя вірменської громади в Україні, наголосивши на тому, що всі її члени почувають себе комфортно і не мають жодних проблем, пов’язаних з їхньою національною приналежністю.

Прем’єр-міністр Вірменії висловив вдячність керівництву України за таку політику по відношенню до українських вірмен. Крім того, він подякував за врівноважену та збалансовану позицію України у питанні Нагорного Карабаху, зазначивши, що «це сприятиме розв’язанню цієї проблеми».

Зі свого боку В.ЛИТВИН запевнив: «Ми розуміємо чутливість та важливість цієї складної проблеми і під час головування в ОБСЄ будемо дотримуватися об’єктивної позиції».