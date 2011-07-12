У дитячому санаторії в Києві - спалах вітрянки

Ознаки вітряної віспи зафіксовано у шістьох дітей, котрі відпочивали у центрі "Місто щасливих дітей" санаторію "Піонер" у Києві. Про це повідомили в прес-службі МОЗ України.

Дітей госпіталізували в Київську дитячу клінічну інфекційну лікарню. За контактними особами ведуть спостереження.

Нагадаємо, в Україні лютує вітрянка. Зростання кількості хворих на вітряну віспу нині констатують у кожному регіоні. Так, лише у Києві від початку цього року хворих киян зафіксовано утричі більше, ніж за такий же період 2010-го.

Наразі у Києві уже 6,5 тисяч уражених вітряною віспою дітей, за такий же період торік не було і 2 тисяч. Медики відзначають підйом хвороби.

Найкращий імунітет від цієї недуги дає сама хвороба. Перенісши її раз, на вітрянку уже не занедужаєш. На 10 років від вітряної віспи захищає вакцина.

Проте в Україні вона не обов`язкова, а лише рекомендована. Ціна у приватних клініках - від 400 гривень, а подекуди цих вакцин немає взагалі.

ТСН