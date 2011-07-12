У Болгарії - масове отруєння українських дітей

10 українських дітей, що знаходяться на відпочинку в міжнародному дитячому таборі Друзі (місто Кітен, Болгарія), у неділю, 10 липня, були госпіталізовані в місцеву лікарню з діагнозом отруєння. Про це повідомили батьки дітей.

За їхньою інформацією, в таборі сталося масове отруєння, через що постраждало близько ста дітей з різних країн. Попередні причини отруєння - забруднення водогону стічними водами.

Батьки скаржаться на те, що одна з українських туристичних фірм, яка організовувала дитячий відпочинок, майже нічого не робить для вирішення ситуації.

"Діти практично не отримують медичну допомогу, оскільки медичні страхові поліси болгарська сторона визнала недійсними. Все, що зробили болгарські лікарі - поставили дітям з України крапельниці з глюкози", - відзначає видання.

Директор фірми повідомила батькам, що в отруєнні особливої ​​проблеми не бачить, констатує видання.

"Нічого тут страшного - скільки дітей щодня труяться і в Криму, й на Азовському морі, так що наш випадок - не унікальний. Ми робимо все можливе, щоб допомогти дітям", - підкреслила вона.

Водночас, батьки отримали інформацію, що українські керівники групи в Болгарії купують за власні гроші ліки для дітей.

ТСН